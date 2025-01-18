Водія, який збив двох дівчат на "зебрі" у Вінниці, взяли під варту
У суботу, 18 січня, Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22-річному молодику, який 16 січня збив у Вінниці двох 19-річних дівчат
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Суд задовольнив клопотання слідства та взяв молодика під варту на 60 діб без визначення розміру застави.
Фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, 16 січня у центрі Вінниці 22-річний водій Mercedes збив на переході двох дівчат. Постраждалих госпіталізували.
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