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Житель Яворівського району разом зі своїм спільником вирішили заробити на переправленні чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігуранти, молодики 20 та 25 років, підшуковували "клієнтів" через одну з соцмереж. За 2500 доларів, які військовозобов’язані мали переказувати на криптогаманець, ділки організовували детальний маршрут для нелегального перетину кордону, надавали вказівки щодо дій під час та після переходу на територію сусідньої країни, а також забезпечували доставку до "точки перетину" поза пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали молодшого із ділків разом із "клієнтом" у автомобілі неподалік держкордону України.

Затриманому та його спільнику оголосили підозру. Їм загрожує від 7 до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали сімох чоловіків, які намагалися втекти до Молдови.