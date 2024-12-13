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13 грудня 2024, 14:01

Футбол на льоду: Григорій Козловський блискуче проявив себе у хокейному матчі проти зірок "Шахтаря"

13 грудня 2024, 14:01
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Григорій Козловський – засновник і почесний президент ФК "Рух", бізнесмен, меценат
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Донецький «Шахтар» та львівський «Рух» вирішили відступити від звичного футболу і замінити м'яч на хокейні ключки, провівши товариський матч у форматі хокею. Зустріч відбулася в комплексі Emily Resort у Винниках, де на льодовому майданчику зустрілися представники обох клубів

У матчі взяли участь президент "Руху" Григорій Козловський, спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна, воротар "гірників" Андрій Пятов та багато інших відомих постатей з обох команд. Правила гри були дещо адаптовані: замість ковзанів гравці використовували звичайне взуття, а замість традиційної шайби – тенісний м'яч.

В результаті цієї незвичної зустрічі перемогу здобув "Рух", який переміг з рахунком 16:10.

Григорій Козловський, який забив вісім голів, став головним героєм матчу і був визнаний MVP зустрічі.

В команді "Шахтаря" змагалися такі зірки, як Даріо Срна, Андрій Пятов, Олексій Гай, а на боці "Руха" виступали Григорій Козловський, генеральний директор клубу Ігор Дедишин та ексгравець Юрій Паньків.

Ця подія стала чудовим прикладом не лише спортивного духу, а й інтеграції футболу з іншими видами спорту в межах клубних ініціатив.

Григорій Петрович Козловський, окрім своєї діяльності в футболі, активно займається підтримкою українських військових. Від початку війни він тісно співпрацює з армією, надаючи допомогу у вигляді дронів, автомобілів, генераторів і техніки.

Завдяки його ініціативам також відбувся благодійний матч "Віримо в ЗСУ", зібрані кошти від якого були використані на закупівлю термобілизни для військових.

Захід став важливою частиною соціальних ініціатив "Руху", показуючи, як спорт може об’єднувати людей у підтримці спільної мети.

Григорій Козловський Hryhoriy Kozlovskyy Hryhorii Kozlovskyi ФК Рух ФК Шахтер хокей футбол
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