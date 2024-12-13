Григорий Козловский – основатель и почетный президент ФК "Рух", бизнесмен, меценат

Донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» решили отступить от привычного футбола и заменить мяч на хоккейные клюшки, проведя товарищеский матч в формате хоккея. Встреча состоялась в комплексе Emily Resort в Винниках, где на ледовой площадке встретились представители обоих клубов

В матче приняли участие президент "Руха" Григорий Козловский, спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, вратарь "горняков" Андрей Пятов и многие другие известные фигуры из обеих команд. Правила игры были несколько адаптированы: вместо коньков игроки использовали обычную обувь, а вместо традиционной шайбы - теннисный мяч.

В результате этой необычной встречи победу одержал "Рух", который победил со счетом 16:10.

Григорий Козловский, забивший восемь голов стал главным героем матча и был признан MVP встречи.

В команде "Шахтера" соревновались такие звезды, как Дарио Срна, Андрей Пятов, Алексей Гай, а на стороне "Руха" выступали Григорий Козловский, генеральный директор клуба Игорь Дедишин и экс-игрок Юрий Панькив.

Это событие стало прекрасным примером не только спортивного духа, но и интеграции футбола с другими видами спорта в рамках клубных инициатив.

Григорий Петрович Козловский, кроме своей деятельности в футболе, активно занимается поддержкой украинских военных. С начала войны он тесно сотрудничает с армией, оказывая помощь в виде дронов, автомобилей, генераторов и техники.

Благодаря его инициативам также состоялся благотворительный матч "Верим в ВСУ", собранные средства от которого были использованы на закупку термобелья для военных.

Мероприятие стало важной частью социальных инициатив "Руха", показывая, как спорт может объединять людей в поддержке общей цели.