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ДТП сталася вдень 16 вересня на трасі "Київ-Чоп" у селі Нагірне Стрийського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися легковик Volkswagen Touareg та вантажівка Volvo.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 35-річний пасажир Volkswagen загинув на місці. Двох постраждалих пасажирок того ж авто госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 14 вересня на трасі на Хмельниччині легковик Mazda влетів у металевий відбійник. Пасажирка авто померла у лікарні.