У Львові затримали чоловіка, який розтрощив кав’ярню військовослужбовця ЗСУ

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Інцидент стався у Львові вночі 16 вересня. Невідомий розтрощив кав’ярню на вулиці Галицькій, що належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Патрульні затримали 28-річного чоловіка

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"Невідома особа трощила вікна, пошкодила майно закладу, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою. Поліцейські, приїхавши на місце події, вивели чоловіка з приміщення", – йдеться у повідомленні.

Затриманий – 28-річний громадянин. Слідчі дії наразі тривають.

Як розповів Суспільному власник кав’ярні Лука Карпюк, із підозрюваним він не знайомий. У кафе вже підраховують збитки.

"Поверхнево ми оцінюємо, що це щонайменше пів мільйона гривень. Це просто вартість зовнішніх скляних конструкцій. Також пошкоджений увесь посуд, частково обладнання, інвентар, деякі елементи інтер'єру. Сума чимала", – розповів власник закладу.

За словами Карпюка, його кафе активно допомагає ЗСУ. Чоловік сподівається, що цей випадок не є спрямованим актом помсти за підтримку українських військових.

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