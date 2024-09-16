У Харкові чоловік під час сварки кинув гранату з балкона

фото: поліція

У Харкові правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який кинув з балкона гранату в опонента після словесної перепалки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківщини.

Зловмисник, перебуваючи на балконі своєї квартири, під час словесного конфлікту з 34-річним чоловіком, який стояв біля будинку, кинув у його бік гранату РГД-5.

"Внаслідок вибуху потерпілий отримав уламкові поранення спини та ніг. Бригадою екстреної медичної допомоги його доставили до лікарні", - розповіли у поліції.

Бійці спецпідрозділу поліції КОРД затримали зловмисника. Фігурант, як з'ясувалося, уже був неодноразово засуджений за майнові злочини та незаконний обіг наркотичних речовин.

Чоловікові оголосили про підозру за статтями Кримінального кодексу за незаконне поводження зі зброєю та замах на умисне вбивство. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше поліція Новомосковська на Дніпропетровщині затримала чоловіка, який кинув гранату на подвір’я приватного будинку.