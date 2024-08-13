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13 серпня 2024, 19:31

У місті Комарно на Львівщині люди перекрили дорогу через відключення світла

13 серпня 2024, 19:31
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На Львівщині у місті Комарно люди вийшли на протест через відключення електроенергії. Жителям 200 квартир відключили електрику через заборгованість місцевого комунального підприємства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.

На знак протесту люди перекрили дорогу та вимагаючи повернути їм світло.

У "Львівобленерго" підтвердили, що відключили ЛКП "Комарно-Сервіс" через заборгованість за поданням електропостачальної компанії "Львівенергозбут".

Секретар Комарнівської міськради Іван Вовк заявив, що відключеними опинилися колишні відомчі будинки, електропостачання яких відбувається через ЛКП "Комарно-Сервіс". Мешканці не мають прямих угод з "Львівобленерго".

"Оскільки там нема точного обліку, постійно кожен місяць є борги. Я спілкувався з директором "Комарно-Сервіс", який каже, що є 800 тис. заборгованості за електроенергію. Є люди, які мають заборгованість 75 тис. грн. Хотіли подавати суд на боржників. Підприємство не має ліцензії на продаж електроенергії. "Львівобленерго" не має прямих договорів з мешканцями, а продає електроенергію КП "Комарно-Сервіс" і виставляє боргові претензії саме цьому підприємству", – пояснив він ситуацію.

Очільник міськради запевнив, що більшість мешканців сплачують за електропостачання, але є такі, що не платять. Також до електропостачання під’єднані гаражі, сараї та інші господарські будівлі, де немає лічильників.

Іван Вовк наголосив, що міська рада вже тривалий час пропонує мешканцям створити ОСББ і були господарями в своїх будинках, однак люди не поспішають цього робити.

Нагадаємо, як заявив раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, найскладніший період літа залишився позаду.

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