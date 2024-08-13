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У Львові правоохоронці повідомили про підозру 51-річному чоловіку, який організував незаконне переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний за 19 тисяч євро пообіцяв організувати для військовозобов’язаного незаконний трансфер до Євросоюзу за межами пунктів пропуску.

Фігурант сказав своєму "клієнту" зібрати необхідні документи та очікувати на дзвінок. Чоловіка мали забрати, доправити до кордону та вказати йому напрямок. А далі він пішки мав би перейти через кордон задля уникнення мобілізації.

Організатору схеми обрали запобіжний захід. Також правоохоронці перевіряють причетність до злочинної схеми інших осіб.

Нагадаємо, раніше поблизу кордону на Одещині зупинили вантажівку" КАМАЗ" з 48 чоловіками мобілізаційного віку у кузові.