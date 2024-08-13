У Києві затримали на хабарі чиновника Держпродспоживслужби, який обіцяв фіктивно потруїти щурів

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Правоохоронці затримали начальника відділу столичного управління Держпродспоживслужби на хабарі у 3 тисячі доларів. Посадовець обіцяв провести дезінсекцію лише на папері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як розповіли у прокуратурі, начальник відділу проведення санітарних, дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт отримав звернення від представника фермерського господарства щодо проведення заходів зі знищення щурів і мишей та отримання відповідних актів про дезінсекцію та дератизацію приміщень.

Чиновник зазначив, що черга на такі роботи розписана до осені, однак за 3 тисячі доларів він може скласти та надати акт про проведення вказаних робіт без їх проведення.

За даними прокуратури, посадовець отримав хабар у два транші. Його затримали під час отримання другої частини хабаря.

Чиновникові повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також підозрюваного відсторонили від посади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці затримали на хабарі у 500 тис. доларів заступника міністра енергетики.

Міненерго невідкладно внесло подання до Кабінету міністрів про звільнення заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Уряд оперативно ухвалив це рішення.