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21 червня 2024, 15:02

У Львові чоловік, представився комбатом та погрожував перехожим: у 24 бригаді відреагували

21 червня 2024, 15:02
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скріншот із відео
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У Львові стався скандал між перехожим та водієм, який представився командиром батальйону 24 бригади. Чоловік припаркувався на пішохідному переході, а на зауваження перехожого відреагував погрозами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

За даними журналістів, інцидент стався 20 червня близько 17:30 на перехресті вул. Кульпарківська – Перфецького. Водій припаркував автомобіль Nissan Navara на пішохідному переході. Перехожий чоловік на ім'я Артем зробив йому зауваження, після чого почалася словесна суперечка.

"Ти хочеш, щоб я зараз тебе тут розірвав на шматки?" - заявив порушник, пригрозивши побиттям.

За словами Артема, водій представився йому командиром батальйону 24 бригади ЗСУ. Він стверджував, що через інвалідність має право паркуватись, де захоче. На місце події було викликано поліцію - силовики перевірили документи у водія та відпустили його. У 24 бригаді заявили, що порушник є колишнім військовослужбовцем, але офіцерську посаду він ніколи не обіймав і в лавах їхньої бригади не перебував.

"В мережі активно шириться відео з недостойною поведінкою особи, яка представляється нібито одним з командирів 24 ОМБр імені короля Данила. Повідомляємо, що даний громадянин був звільнений з лав ЗСУ за станом здоровʼя в 2023 році і ніколи не обіймав офіцерської посади", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центі Дніпра група чоловіків у формі напала на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв з дитиною.

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