СБУ затримала двох блогерів, які "засвітили" у соцмережах позиції ЗСУ

фото: СБУ

Служба безпеки затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Один із фігурантів проживає у Запоріжжі та адмініструє власний телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів. Для "розкручування" інформресурсу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Також він оприлюднив на своєму телеграм-каналі відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі. Крім того, блогер "залив" трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він збирався викласти у мережу нову "порцію" забороненого контенту.

Інший фігурант – мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у фейсбук. Потім він намагався "розігнати" відеозйомку у місцевих телеграм-каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.

Співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта і запобігли поширенню забороненого контенту.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі спіймали російського агента, який готував ракетні удари по паливних базах. Затриманий – – 47-річний безробітний житель міста.