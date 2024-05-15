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Cуд у Львові виніс вирок старшому солдату, який застрелив 46-річного полковника Володимира Сухолиткого у Львові через необережне поводження зі зброєю. Суд призначив йому п’ять років ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

У рішення суду зазначається, що випадок трапився у листопаді 2022 року на території однієї з військових частин у Львові. Тоді у частині мали відбутися заняття з вогневої підготовки на полігоні і військові готувались до стрільб.

Вранці 19 листопада обвинувачений разом із іншими військовослужбовцями отримав ящик зі зброєю та набоями, вони принесли його у один зі службових кабінетів.

За даними слідства, обвинувачуваний, перебуваючи у службовому кабінеті, взяв до рук пістолет ТТ іншого військовослужбовця – 46-річного полковника цієї військової частини Володимира Сухолиткого, який також перебував в кабінеті. Слідство стверджує, що солдат не перевірив наявність магазину в пістолеті, зарядив його та, повертаючись до полковника, вистрелив у нього – полковник помер через поранення у живіт. У вироку вказано, що солдат порушив правила поводження зі зброєю та вистрелив у полковника через необережність.

У суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що полковник дав йому свій пістолет для перевірки. Після цього солдат підійшов до іншого військового та показав йому пістолет, обернувся і "з невідомих йому причин в цей час пролунав постріл та куля вилетіла в сторону полковника, який стояв біля свого столу".

"Як опинився патрон в пістолеті йому не відомо, оскільки зброя, магазини до неї та набої завжди знаходились окремо", - зазначається у матеріалах суду.

Відомо, що пістолети були лише у офіцерів, в інших військовослужбовців автомати. З пістолета обвинувачуваний ніколи не стріляв, а лише його чистив.

Щодо солдата порушили кримінальну справу за ч.2 ст.414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю). Суддя призначив солдатові п’ять років в'язниці, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Суддя врахував "щире каяття солдата та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення".

Дружина загиблого полковника Ольга Сухолитка заявила, що не погоджується із винесеним вироком та подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який у січні 2022 року розстріляв своїх співслужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Тоді загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро - отримали поранення.