14:03  15 травня
Під час тренувань загинув курсант одеської Військової академії, ДБР проводить розслідування
15:52  15 травня
Із прикордоння Харківщини евакуювали вже близько 8000 людей
15:07  15 травня
Пожежа в багатоповерхівці у Дніпрі: загинув чоловік, ще одна людина обгоріла
UA | RU
UA | RU
15 травня 2024, 12:14

Суд у Львові звільнив від покарання солдата, який випадково застрелив полковника

15 травня 2024, 12:14
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Cуд у Львові виніс вирок старшому солдату, який застрелив 46-річного полковника Володимира Сухолиткого у Львові через необережне поводження зі зброєю. Суд призначив йому п’ять років ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Zaxid.net.

У рішення суду зазначається, що випадок трапився у листопаді 2022 року на території однієї з військових частин у Львові. Тоді у частині мали відбутися заняття з вогневої підготовки на полігоні і військові готувались до стрільб.

Вранці 19 листопада обвинувачений разом із іншими військовослужбовцями отримав ящик зі зброєю та набоями, вони принесли його у один зі службових кабінетів.

За даними слідства, обвинувачуваний, перебуваючи у службовому кабінеті, взяв до рук пістолет ТТ іншого військовослужбовця – 46-річного полковника цієї військової частини Володимира Сухолиткого, який також перебував в кабінеті. Слідство стверджує, що солдат не перевірив наявність магазину в пістолеті, зарядив його та, повертаючись до полковника, вистрелив у нього – полковник помер через поранення у живіт. У вироку вказано, що солдат порушив правила поводження зі зброєю та вистрелив у полковника через необережність.

У суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що полковник дав йому свій пістолет для перевірки. Після цього солдат підійшов до іншого військового та показав йому пістолет, обернувся і "з невідомих йому причин в цей час пролунав постріл та куля вилетіла в сторону полковника, який стояв біля свого столу".

"Як опинився патрон в пістолеті йому не відомо, оскільки зброя, магазини до неї та набої завжди знаходились окремо", - зазначається у матеріалах суду.

Відомо, що пістолети були лише у офіцерів, в інших військовослужбовців автомати. З пістолета обвинувачуваний ніколи не стріляв, а лише його чистив.

Щодо солдата порушили кримінальну справу за ч.2 ст.414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю). Суддя призначив солдатові п’ять років в'язниці, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Суддя врахував "щире каяття солдата та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення".

Дружина загиблого полковника Ольга Сухолитка заявила, що не погоджується із винесеним вироком та подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який у січні 2022 року розстріляв своїх співслужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Тоді загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро - отримали поранення.

стрілянина Львів зброя вирок військова служба
09 травня 2024
Тариф на світло: на скільки та коли може зрости
Ще після закінчення опалювального сезону в медійному просторі все частіше почали точитися розмови про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Наразі до цих обговорень підключилися також оф...
26 квітня 2024
Вища освіта по-новому: до чого тепер готуватися студентам
Днями Верховна Рада прийняла закон, що покликаний удосконалити освітній процес для здобувачів вищої освіти в українських вишах. Загалом чиновники запевняють, що з прийняттям цього закону, усі вищі нав...
24 квітня 2024
Військовий експерт Іван Киричевський: росіяни не чекають травня чи червня, вони вже наступають
Експерт військового порталу Defence Express Іван Киричевський розповів в інтерв’ю RegioNews, де зараз найгарячіше на фронті, чи можливий великий наступ України і що для цього потрібно, а також чи пере...
16 квітня 2024
Зустріч із Папою Римським та повні буси гуманітарки: як італійський благодійник допомагає прифронтовій Харківщині
З початком повномасштабної війни українці не на словах відчули турботу зі сторони європейських друзів. Країни ЄС радо приймали українських жінок з дітьми, а до самої України все частіше почали приїждж...
У Харкові підлітки побили чоловіка та його 15-річного сина
16 травня 2024, 04:20
Бійці ГУР знищили техніку та склад боєприпасів росіян на Запоріжжі
16 травня 2024, 03:40
На кордоні в Одеській області затримали дві групи ухилянтів
16 травня 2024, 03:32
На Кіровоградщині у власному будинку згоріли живцем мати з 6-річною дитиною
16 травня 2024, 03:00
Із Запоріжжя намагалися вивезти скам’янілості юрського періоду: фото
16 травня 2024, 02:00
На Миколаївщині легковик влетів у вантажівку: дві людини загинули, постраждала жінка
16 травня 2024, 01:00
Ремонт укриття ліцею зі збитками в понад 600 тисяч: на Кіровоградщині судитимуть підрядника
16 травня 2024, 00:56
У Харкові знову лунають вибухи
16 травня 2024, 00:25
З окупованої території Запорізької області повернули 17-річного хлопця
16 травня 2024, 00:13
Удар по Харкову: пошкоджена п'ятиповерхівка, є поранені
15 травня 2024, 21:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тариф на світло: на скільки та коли може зрости
Вища освіта по-новому: до чого тепер готуватися студентам
Всі публікації »
Ольга Ярхо
Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Всі блоги »