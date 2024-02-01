У Львівському районі сталася ДТП: п'ятеро постраждалих – у лікарні

фото: поліція

Аварія сталася вранці 31 січня у селі Печенія Львівського району. Там зіткнулися автівки Kia Sorento та Subaru

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок ДТП водії обох легковиків, чоловіки 55 та 60 років, а також три пасажири Subaru: 57-річний та двоє 56-річних чоловіків отримали травми. Усіх постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 30 січня на Прикарпатті в ДТП травмувались троє 17-річних підлітків. Водій авто "БМВ 520", 22-річний молодик, не не справився з керуванням, вилетів з дороги та врізався в огорожу. Як результат – автівка перекинулася.