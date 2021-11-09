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09 листопада 2021, 15:33

У Львові призупиняють роботу міських фонтанів: причина

09 листопада 2021, 15:33
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з відкритих джерел
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Від сьогодні, 9 листопада, усі львівські фонтани зупиняють роботу. 8 листопада, припинив свою роботу фонтан біля Оперного театру

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Суспільному заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За словами чиновниці, фонтани припиняють роботу через зниження температури і запрацюють навесні, коли температура повітря підніметься.

"Коли є мінусова температура, то вода замерзає у форсунках, замерзає у трубках, які подають воду, через що може пошкодитися обладнання фонтану. Тому, від сьогодні зупиняємо роботу наших фонтанів", — сказала Ірина Маруняк.

У Львові діє 12 звичайних фонтанів та ще 6 є питними. Упродовж трьох наступних днів усі вони припинять роботу. Роботи проведуть районні адміністрації, на балансі яких є фонтани.

Львів театр горсовет

 
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