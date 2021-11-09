Во Львове приостанавливают работу городских фонтанов: причина

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С сегодняшнего дня, 9 ноября, все львовские фонтаны останавливают работу. 8 ноября, прекратил свою работу фонтан возле Оперного театра

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Суспільному заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

По словам чиновницы, фонтаны прекращают работу из-за снижения температуры и заработают весной, когда температура воздуха поднимется.

"Когда есть минусовая температура, то вода замерзает в форсунках, замерзает в трубках, которые подают воду, из-за чего может повредиться оборудование фонтана. Поэтому, с сегодняшнего дня останавливаем работу наших фонтанов", - сказала Ирина Маруняк.

Во Львове действует 12 обычных фонтанов и еще 6 являются питьевыми. В течение трех следующих дней все они прекратят работу. Работы проведут районные администрации, на балансе которых есть фонтаны.