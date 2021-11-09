08:59  09 ноября
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки
13:50  09 ноября
В аэропорту "Борисполь" вновь обнаружили поддельные COVID-сертификаты
08:06  09 ноября
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2021, 15:33 2

Во Львове приостанавливают работу городских фонтанов: причина

09 ноября 2021, 15:33 2
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С сегодняшнего дня, 9 ноября, все львовские фонтаны останавливают работу. 8 ноября, прекратил свою работу фонтан возле Оперного театра

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Суспільному заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

По словам чиновницы, фонтаны прекращают работу из-за снижения температуры и заработают весной, когда температура воздуха поднимется.

"Когда есть минусовая температура, то вода замерзает в форсунках, замерзает в трубках, которые подают воду, из-за чего может повредиться оборудование фонтана. Поэтому, с сегодняшнего дня останавливаем работу наших фонтанов", - сказала Ирина Маруняк.

Во Львове действует 12 обычных фонтанов и еще 6 являются питьевыми. В течение трех следующих дней все они прекратят работу. Работы проведут районные администрации, на балансе которых есть фонтаны.

Львов театр горсовет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram