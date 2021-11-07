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07 листопада 2021, 12:23 157

У Львові з 15 листопада введуть нові карантинні обмеження

07 листопада 2021, 12:23 157
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Фото з відкритих джерел
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Влада Львова вжила додаткових обмежувальних заходів у зв’язку із запровадженням "червоної зони"

Як пише RegioNews, таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії ТЕБ та НС 6 листопада, повідомляється на сайті львівської міськради.

Так, з 8 листопада діятимуть нові правила доступу до адмінбудівель львівської міської ради (Ратуша, районні адміністрації, управління). Зокрема, з 15 листопада співробітники будуть допускатися лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного тесту, або ж довідки про те, що людина перехворіла на коронавірус.

Також повідомляється, що комісії ТЕБ та НС доручено 10 листопада розглянути рішення щодо можливості відновлення очного навчання для учнів початкових класів школи (1−4 класи) при зменшенні захворюваності.

Нагадаємо, що з 30 жовтня Львівська область перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки.

коронавірус карантин Львів

 
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