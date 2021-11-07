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07 ноября 2021, 12:23 358

Во Львове с 15 ноября введут новые карантинные ограничения

07 ноября 2021, 12:23 358
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Фото из открытых источников
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Власти Львова приняли дополнительные ограничительные меры в связи с введением "красной зоны"

Как пишет RegioNews, такое решение приняли на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС 6 ноября, сообщается на сайте Львовского горсовета.

Так, с 8 ноября будут действовать новые правила доступа к админзданиям львовского городского совета (Ратуша, районные администрации, управление). В частности, с 15 ноября сотрудники будут допускаться только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста, или же справки о том, что человек переболел коронавирусом.

Также сообщается, что комиссии ТЭБ и ЧС поручено 10 ноября рассмотреть решение о возможности возобновления очного обучения для учащихся начальных классов школы (1-4 классы) при уменьшении заболеваемости.

Напомним, что с 30 октября Львовская область перешла в "красную" зоны эпидопасности.

коронавирус карантин Львов

 
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