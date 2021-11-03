"Невігластво вбиває гірше ніж COVID": У Львовів батьки вимагали відновити очне навчання у школах

Суспільне

У середу, 3 листопада, перед міську Ратушу Львова винесли близько 30 парт. Так батьки школярів вимагали відновити офлайн-навчання у школах, персонал яких вакцинований від коронавірусу на 100 %, а також нагадали, що вже третій шкільний рік частково минає на карантині

"У нас працює все, не працюють тільки школи. Є норми, обмеження, що тебе впускають з двома сертифікатами. То дайте нам у школу такі обмеження і відкрийте школу. Хай всі вчителі заходять з двома дозами", — розповіла одна з учасниць акції Вікторія Христенко

Як пише RegioNews з посиланням на Суспільне у Львові зареєстрували петицію за відновлення очної форми навчання під час "червоної зони". За одну добу петиція набрала необхідні 500 голосів для того, аби її розглянули на сесії львівські депутати.

Цю петицію вже прокоментував міський голова Андрій Садовий. За його словами навчання в офлайн-режимі можуть відновити, коли ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізується.

3 листопада заступник міського голови Львова Андрій Москаленко сказав, що як тільки динаміка захворюваності на коронавірус зменшиться, зокрема й серед дітей, львівські школи поетапно зможуть відновити очне навчання. Однак поки динаміка госпіталізацій, за його словами, залишається високою.

"Специфіка цього штаму в тому, що він поширюється серед дітей, і ми це бачимо по кількості госпіталізацій в дитячій лікарні "Охматдит", по кількості дітей з пневмоніями в дитячій лікарні на Орлика. Тому ми запровадили дещо жорсткіші заходи, ніж передбачає червона зона, і це дає свій ефект. Минулого тижня в лікарні на Орлика з пневмоніями було більше 100 дітей, цього тижня вже цей показник знизився – зараз там від 40 до 60 дітей", — розповів Андрій Москаленко.

За його словами, якщо динаміка захворюваності знижуватиметься, то найперше відновить очне навчання молодша школа.