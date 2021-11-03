"Невежество убивает хуже чем COVID": у Львовов родители требовали возобновить очное обучение в школах

Суспільне

В среду, 3 ноября, перед городскую Ратушу Львова вынесли около 30 парт. Так родители школьников потребовали восстановить офлайн-обучения в школах, персонал которых вакцинирован от коронавирус на 100 %, а также напомнили, что уже третий школьный год частично проходит на карантине

"У нас работает все, не работают только школы. Есть нормы, ограничения, что тебя впускают с двумя сертификатами. То дайте нам в школу такие ограничения и откройте школу. Пусть все учителя заходят с двумя дозами", — рассказала одна из участниц акции Виктория Христенко

Как пишет RegioNews со ссылкой на Суспільне во Львове зарегистрировали петицию за восстановление очной формы обучения во время "красной зоны". За одни сутки петиция набрала необходимые 500 голосов для того, чтобы ее рассмотрели на сессии львовские депутаты.

Эту петицию уже прокомментировал городской голова Андрей Садовый. По его словам обучение в офлайн-режиме могут возобновить, когда ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется.

3 ноября заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сказал, что как только динамика заболеваемости коронавирусом уменьшится, в том числе и среди детей, львовские школы поэтапно смогут возобновить очное обучение. Однако пока динамика госпитализаций, по его словам, остается высокой.

"Специфика этого штамма в том, что он распространяется среди детей, и мы это видим по количеству госпитализаций в детской больнице "Охматдет", по количеству детей с пневмониями в детской больнице на Орлика. Поэтому мы ввели несколько более жесткие меры, чем предполагает красная зона, и это дает свой эффект. На прошлой неделе в больнице на Орлика с пневмониями было более 100 детей, на этой неделе уже этот показатель снизился – сейчас там от 40 до 60 детей", — рассказал Андрей Москаленко.

По его словам, если динамика заболеваемости будет снижаться, то в первую очередь возобновит очное обучение младшая школа.