У Моршині шпиталізували першого хворого на COVID-19

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У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я щеплення отримали майже 75 % населення, лише одна людина госпіталізована до лікарні з коронавірусом. Загалом у місті є 27 хворих, 26 з них лікуються вдома

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Суспільному лікарки Оксани Бариш

"На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", — каже лікарка Оксана Бариш

Цю інформацію підтвердив і мер міста Руслан Ільницький. За його словами, однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75 % людей, повністю вакциновані – 74 %.

Мер зауважив, що через локдауни місто недоотримувало кошти.

"Бюджет, оскільки Моршин курортне місто, зорієнтований на курортну діяльність. Тоді бюджет виконувався на 50%. Зараз теж не Бог зна як, все-таки 87% нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були і зараз в санаторії є людей досить багато", - зазначив він

Нагадаємо, що з 30 жовтня на території Львівської області будуть діяти карантинні обмеження "червоної" зони. Таке рішення ухвалили 27 жовтня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, написав міністр Кабміну Олег Немчінов. Однак обмеження ймовірно не стосуватимуться Моршина