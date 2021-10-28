В Моршине госпитализировали первого больного COVID-19

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В курортном Моршине, где в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения прививки получили почти 75 % населения, только один человек госпитализирован в больницу с коронавирусом. Всего в городе есть 27 больных, 26 из них лечатся дома

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Суспільному врача Оксаны Барыш.

"На сегодня 27 больных и из них одна женщина пожилая госпитализирована. Среди того количества больных 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались", - говорит врач Оксана Барыш.

Эту информацию подтвердил и мэр города Руслан Ильницкий. По его словам, одной дозой в Моршине сейчас провакциновано 75 % людей, полностью вакцинированы – 74 %.

Мэр отметил, что из-за локдаунов город недополучал средства.

"Бюджет, поскольку Моршин курортный город, ориентирован на курортную деятельность. Тогда бюджет выполнялся на 50%. Сейчас тоже не Бог знает как, все-таки 87% нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были и сейчас в санатории есть людей достаточно много", - отметил он.

Напомним, что с 30 октября на территории Львовской области будут действовать карантинные ограничения "красной" зоны. Такое решение приняли 27 октября во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации, написал министр Кабмина Олег Немчінов. Однако ограничения вероятно не будут касаться Моршина