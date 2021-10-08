09:12  08 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 16 тисяч нових випадків зараження
09:26  08 жовтня
Венедіктова розповіла про нові подробиці смерті народного депутата Полякова
08:31  08 жовтня
На Донбасі за добу зафіксовано сім порушень, одного з бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2021, 12:41 103

У шахті "Червоноградська" загинув гірник

08 жовтня 2021, 12:41 103
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львівській області на шахті "Червоноградська" помер 62-річний гірник

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець, передає RegioNews.

З Львівщини, з шахти "Червоноградська" повідомляють про загибель гірника підземної дільниці конвеєрного транспорту Василя Лимича 1959 року народження", - повідомив Волинець.

За його словами, обставини події з’ясовуватиме комісія.

Нагадаємо, 31 липня на Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув. Вибух стався на шахті в смт Удачне Покровського району Донецької області близько 5 години ранку, внаслідок якого 10 шахтарів потрапили до лікарень.

шахтарі смерть робота шахта Львівська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram