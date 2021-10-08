У шахті "Червоноградська" загинув гірник
У Львівській області на шахті "Червоноградська" помер 62-річний гірник
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець, передає RegioNews.
З Львівщини, з шахти "Червоноградська" повідомляють про загибель гірника підземної дільниці конвеєрного транспорту Василя Лимича 1959 року народження", - повідомив Волинець.
За його словами, обставини події з’ясовуватиме комісія.
Нагадаємо, 31 липня на Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув. Вибух стався на шахті в смт Удачне Покровського району Донецької області близько 5 години ранку, внаслідок якого 10 шахтарів потрапили до лікарень.
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