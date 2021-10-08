В шахте "Червоноградская" погиб горняк
Во Львовской области на шахте "Червоноградская" умер 62-летний горняк
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, передает RegioNews.
Из Львовщины, из шахты "Червоноградская" сообщают о гибели горнорабочего подземного участка конвейерного транспорта Василия Лимича 1959 года рождения", - сообщил Волынец.
По его словам, обстоятельства происшествия будет выяснять комиссия.
Напомним, 31 июля в Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб. Взрыв произошел на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области около 5 часов утра, в результате которого 10 шахтеров попали в больницы.
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