На Львівщині українець намагався безкоштовно ввезти понад 60 нових айфонів - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба

Українець намагався контрабандою провезти через пропускний пункт "Шегині" у Львівській області понад 60 нових моделей смартфонів IPhone

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби

Зазначається, що під час проходження прикордонного контролю чоловік обрав "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.

Водночас, виходячи з аналізу ризиків, прикордонники Львівського загону спільно з митниками та СБУ ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса, яким прибув з-за кордону українець. Він їхав як пасажир.

Згодом в його особистій валізі правоохоронці виявили 62 мобільних телефони "iPhone 13", а також 89 чохлів до цієї моделі.

Коштовні знахідки вилучили, наразі встановлюють їх вартість.

Нагадаємо, що нещодавно, за даними Держприкордонслужби, бортпровідники ховали в літаку девайсів Apple на 100 тис. доларів