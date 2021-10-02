На Львовщине украинец пытался бесплатно ввезти более 60 новых айфонов - Госпогранслужба

Госпогранслужба

Украинец пытался контрабандой провезти через пропускной пункт "Шегини" во Львовской области более 60 новых моделей смартфонов IPhone

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-cлужбу Госпогранслужбы

Отмечается, что во время прохождения пограничного контроля мужчина выбрал "зеленый коридор", чем показал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

В то же время, исходя из анализа рисков, пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками и СБУ инициировали углубленный осмотр микроавтобуса, которым прибыл из-за границы украинец. Он ехал как пассажир.

Впоследствии в его личном чемодане правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона "iPhone 13", а также 89 чехлов к этой модели.

Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость.

Напомним, что недавно по информации Госпогранслужбы, бортпроводники прятали в самолете девайсов Apple на 100 тыс. долларов