Садовий розповів, як відбуватиметься навчання у львівських школах в умовах "жовтого" рівня
Мер Львова Андрій Садовий заявив про те, що всі школи міста продовжать роботу в умовах "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, але за певних умов
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Всі школи у Львові будуть працювати, але вчителі повинні показувати або сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли, або негативний ПЛР-тест", - пояснив мер.
За його словами, дистанційна освіта не дає ефекту, а місто ще встигне перейти на онлайн-навчання.
Нагадаємо, що Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину.
Разом з тим відразу чотири області України можуть потрапити в "червону" зону карантину.
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