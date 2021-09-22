Садовий розповів, як відбуватиметься навчання у львівських школах в умовах "жовтого" рівня

Фото: з відкритих джерел

Мер Львова Андрій Садовий заявив про те, що всі школи міста продовжать роботу в умовах "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, але за певних умов

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Всі школи у Львові будуть працювати, але вчителі повинні показувати або сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли, або негативний ПЛР-тест", - пояснив мер.

За його словами, дистанційна освіта не дає ефекту, а місто ще встигне перейти на онлайн-навчання.

Нагадаємо, що Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину.

Разом з тим відразу чотири області України можуть потрапити в "червону" зону карантину.



