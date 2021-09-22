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22 сентября 2021, 12:06 339

Садовый рассказал, как будет проходить обучение во львовских школах в условиях "желтого" уровня

22 сентября 2021, 12:06 339
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Фото: из открытых источников
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил о том, что все школы города продолжат работу в условиях "желтого" уровня эпидемической опасности, но при определенных условиях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Все школы во Львове будут работать, но учителя должны показывать либо сертификат вакцинации, либо справку, что они на протяжении последних полугода переболели, либо отрицательный ПЦР-тест", - пояснил мэр.

По его словам, дистанционное образование не дает эффекта, а город еще успеет перейти на онлайн-обучение.

Напомним, что Украина с четверга переходит в "желтую" зону карантина.

Вместе с тем сразу четыре области Украины могут попасть в "красную" зону карантина.


школа образование дети тесты Андрей Садовый

 
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