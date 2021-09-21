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21 вересня 2021, 11:59 15

У Львові завтра тестуватимуть сирени для оповіщення населення

21 вересня 2021, 11:59 15
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Фото: real-estate.lviv.ua
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У Львові та області 22 вересня проводитиметься навчальне оповіщення населення. Будуть увімкнені електросирени

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"З метою перевірки рівня готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 22 вересня у період з 14:50 год. до 14:55 год. проводитиметься навчальне оповіщення населення м. Львова та області сигналами цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.

Звучання електросирен означає сигнал "Увага всім!”. Почувши його негайно увімкніть теле- та радіоприймачі (телевізійні канали "UA:Львів”, "1 Західний”, радіостанція "UA:Українське радіо” 103,3 МГц) і прослухайте повідомлення цивільного захисту. Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу "Увага всім !”.

У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть.

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