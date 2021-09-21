Во Львове завтра будут тестировать сирены для оповещения населения

Фото: real-estate.lviv.ua

Во Львове и области 22 сентября будет проводиться учебное оповещение населения. Будут включены сирены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"С целью проверки уровня готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения 22 сентября в период с 14:50 ч. к 14:55 ч. будет проводиться учебное оповещение населения г. Львова и области сигналами гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!”. Услышав его, немедленно включите тел - и радиоприемники (телевизионные каналы UA:Львів”, "1 Західний”, радиостанция "UA:Українське радіо" 103,3 МГц) и прослушайте сообщение гражданской защиты. Сообщения гражданской защиты передаются в течение 5 минут после подачи звукового сигнала "Внимание всем!”.

В связи с тем, что цель включения технических средств оповещения учебная, практические мероприятия отрабатываться не будут.