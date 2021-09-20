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20 сентября 2021, 17:14 2151

Шкарлет говорит, что 19-летний студент умер не от вакцинации

20 сентября 2021, 17:14 2151
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из открытых источников
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Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что смерть вакцинированного в сентябре 19-летнего студента Украинского гуманитарного института произошла не из-за прививки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Те досадные случаи, которые происходят, все знаем – облетело определенные сети сообщение относительно мальчика 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации . Есть несколько побочных явлений, но вакцинирование сегодня есть наш с вами залог успешного образовательного процесса", - сказал Шкарлет.

Он призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и центру предоставления консультации Министерства здравоохранения.

"Тренды нашего государства относительно вакцинации, в отношении карантинных условий оказываются такие, что в диалоге сегодня с Министерством здравоохранения, с моим коллегой министром здравоохранения Виктором Ляшко, сегодня пандемия COVID - 19 перерастает в пандемию невакцинированных. Задумайтесь об этом. В городах, в областях, в районах надо активно и достаточно взвешенно и разумно относиться к вакцинации", - подчеркнул Шкарлет.

Напомним, что накануне стало известно, что после вакцинации от коронавирус умер 19-летний студент со Львовщины Владимир Сало. Он учился на 3 курсе Украинского гуманитарного института

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