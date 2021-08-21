На Львівщині дівчину вразило струмом на залізниці

У Львівській області рятувальники зняли з вагона дівчину, яку вдарило струмом

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Інцидент стався ввечері 20 серпня у місті Самбір. Дівчинка 2007 року народження отримала ураження електричним струмом, коли вилізла на цистерну на місцевій залізничній станції.

Рятувальники, які прибули на виклик, зняли потерпілу і передали її медикам. Дівчину у стані середньої важкості госпіталізували до реанімаційного відділення Самбірської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області 16-річну дівчину вдарило струмом при спробі сфотографуватися на вагоні товарного потягу.