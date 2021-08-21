На Львовщине девушку поразило током на железной дороге
Во Львовской области спасатели сняли с вагона девушку, которую ударило током
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Инцидент произошел вечером 20 августа в городе Самбор. Девочка 2007 года рождения получила поражение электрическим током, когда вылезла на цистерну на местной железнодорожной станции.
Прибывшие на вызов спасатели сняли пострадавшую и передали ее медикам. Девушку в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы.
Напомним, недавно в Харьковской области 16-летнюю девушку ударило током при попытке сфотографироваться на вагоне товарного поезда.
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