На Львовщине девушку поразило током на железной дороге

Во Львовской области спасатели сняли с вагона девушку, которую ударило током

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел вечером 20 августа в городе Самбор. Девочка 2007 года рождения получила поражение электрическим током, когда вылезла на цистерну на местной железнодорожной станции.

Прибывшие на вызов спасатели сняли пострадавшую и передали ее медикам. Девушку в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы.

Напомним, недавно в Харьковской области 16-летнюю девушку ударило током при попытке сфотографироваться на вагоне товарного поезда.