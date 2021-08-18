На Львівщині жінка впала в бункер глибиною 2,5 метра

Фото: ДСНС

В місті Золочів в бункер для прийому зерна впала 54-річна жінка. Глибина бункера становить 2,5 метра

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Львівській області.

На місці події рятувальники з'ясували, що при падінні жінка травмувалась й не могла самостійно піднятись.

Щоб створити доступ до потерпілої, працівники ДСНС за допомогою бензорізу розрізали металеву решітку.

Рятувальники змогли витягнути жінку, перекласти її на медичні ноші та передати працівникам швидкої медичної допомоги. Потерпілу було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у львівському парку дерево впало на молоду пару: вони загинули на місці. У Стрийському парку Львова буревій спричинив падіння дерева. Молоді хлопець та дівчина, які в цей момент знаходились під деревом загинули від численних травм.