На Львовщине женщина упала в бункер глубиной 2,5 метра

Фото: ГСЧС

В городе Золочев в бункер для приема зерна упала 54-летняя женщина. Глубина бункера составляет 2,5 метра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины во Львовской области.

На месте происшествия спасатели выяснили, что при падении женщина травмировалась и не могла самостоятельно подняться.

Чтобы создать доступ к потерпевшей, работники ГСЧС с помощью бензореза разрезали металлическую решетку.

Спасатели смогли вытащить женщину, переложить ее на медицинские носилки и передать работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во львовском парке дерево упало на молодую пару: они погибли на месте. В Стрыйском парке Львова ураган вызвал падение дерева. Молодые парень и девушка, которые в этот момент находились под деревом, погибли от многочисленных травм.