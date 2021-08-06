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06 серпня 2021, 12:51 65

На Буковині стався буревій з дощем: повалено дерева й підтоплено будинки

06 серпня 2021, 12:51 65
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Скріншот з відео
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У Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами, внаслідок чого стався деревопад та підтопило будинки

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Чернівецькій області.

На Буковині було повалено дерева у різних населених пунктах. Рятувальники упродовж минулої доби надавали допомогу мешканцям області у подоланні наслідків негоди, спричиненої раптовими дощами та посиленням вітру.

Також працівники пожежно-рятувальної частини міста Заставна залучались до ліквідації наслідків негоди, розпиливши та прибравши повалене гілля з покрівлі літньої кухні у селі Веренчанка Веренчанської ОТГ Чернівецького району.

Нагадаємо, минулої доби буревій пронісся й у Кам’янці-Подільському.

погода Україна Чернівці Буковина Чернівецька область

 
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