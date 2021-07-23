Суд во Львове оштрафовал отца школьника за пародии на учителей

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на Zaxid.net

Как говорится в материалах дела, в июле 2020 года ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) фотографии учителей школы.

Учителя восприняли такие действия как буллинг и написали соответствующее заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика Марьян К. свою вину признал полностью.

Судья Галицкого районного суда Львова Виктор Романюк признал виновным Марьяна К. по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса админправонарушений и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора. На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.

Напомним, что в мае на Львовщине суд наказал директора лицея из-за травли учеников