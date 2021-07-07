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07 липня 2021, 14:43 496

На Львівщині син жорстоко вбив батька

07 липня 2021, 14:43 496
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Фото з відкритих джерел
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В одному із сіл Самбірського району Львівської області під час конфлікту син жорстоко побив батька, внаслідок чого той помер

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області, пише RegioNews.

"6 липня у поліцію надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Самбірського району про те, що прийшовши додому до тестя, він виявив його тіло без ознак життя зі слідами побоїв", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці. На тілі 74-річного мешканця будинку поліцейські виявили чисельні тілесні ушкодження, які й спричинили смерть. Зокрема, у чоловіка були зламані ребра та грудна клітина.

Попередньо поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний син загиблого. Напередодні близько 23:00 він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов у будинок батька, вчинив з ним конфлікт, під час якого жорстоко побив. Від отриманих травм пенсіонер помер.

Тепер зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині поряд з поліцейською дільницею розстріляли людину.

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