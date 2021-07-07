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07 июля 2021, 14:43 564

На Львовщине сын жестоко убил отца

07 июля 2021, 14:43 564
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Фото из открытых источников
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В одном из сел Самборского района Львовской области во время конфликта сын жестоко избил отца, в результате чего тот умер

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области, пишет RegioNews.

"6 июля в полицию поступило сообщение от жителя одного из сел Самборского района о том, что придя домой к тестю, он обнаружил его тело без признаков жизни со следами побоев", - говорится в сообщении.

По указанному адресу немедленно выехали правоохранители. На теле 74-летнего жителя дома полицейские обнаружили многочисленные телесные повреждения, которые и повлекли смерть. В частности, у мужчины были сломаны ребра и грудная клетка.

Предварительно полицейские установили, что к совершению преступления причастен 44-летний сын погибшего. Накануне около 23:00 он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом отца, учинил с ним конфликт, во время которого жестоко избил. От полученных травм пенсионер скончался.

Теперь злоумышленнику грозит наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, недавно на Львовщине рядом с полицейским участком расстреляли человека.

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