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На Львовщине закроют 50% отделений для COVID-больных
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02 июня 2021, 17:40 265

На Львовщине закроют 50% отделений для COVID-больных

02 июня 2021, 17:40 265
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Фото: УНИАН
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Во Львовской области существенно уменьшилось количество больных коронавирусом, поэтому в ближайшее время там свернут половину отделений для пациентов с COVID-19

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Шурпяк, пишет RegioNews со ссылкой на "Твой город".

По ее словам, реорганизацию запланировали провести в 50% отделений, где лечили больных коронавирусом. Заведения останутся в резерве, поэтому при необходимости там снова развернут кровати для пациентов.

Она также отметила, что на Львовщине ни одно заведение не закроют, ведь речь идет только о реорганизации отделений для больных коронавирусом.

"Это связано с тем, что есть спад заболеваемости. Например, по состоянию на сегодня в медицинских учреждениях Львовщины с коронавирусом находится 665 человек, хотя всего развернуто 5 тысяч коек, что составляет не полных 14% загруженности", – отметила чиновник.

По ее словам, на уровне Минздрава решили реорганизовать сеть, чтобы заведения, которые раньше были опорными, вернулись к привычному ритму работы.

Напомним, ранее стало известно, что в больнице Ужгорода решили закрыть COVID-отделение.

коронавирус Украина карантин Львовская область больница

 
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