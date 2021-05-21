У Львові чоловік розтрощив супермаркет і п'ять автівок

Фото: Нацполіція

У Львові 7-річний чоловік розгромив супермаркет та розбив п'ять автомобілів, які були припарковані поруч із будівлею

Про це пише RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Шевченка. До поліції звернувся один із потерпілих. Він повідомив, що зловмисник пошкодив його автомобіль, розбив двері в супермаркеті та трощить там товар та термінал.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний уродженець Херсонської області, котрий тимчасово мешкає та працює у Львові. Його затримали. У поліції встановили, що зловмисник загалом пошкодив п'ять автомобілів.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі хуліган сокирою здійснив погром у супермаркеті.