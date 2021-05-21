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21 травня 2021, 17:36 1431

У Львові чоловік розтрощив супермаркет і п'ять автівок

21 травня 2021, 17:36 1431
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Фото: Нацполіція
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У Львові 7-річний чоловік розгромив супермаркет та розбив п'ять автомобілів, які були припарковані поруч із будівлею

Про це пише RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Шевченка. До поліції звернувся один із потерпілих. Він повідомив, що зловмисник пошкодив його автомобіль, розбив двері в супермаркеті та трощить там товар та термінал.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний уродженець Херсонської області, котрий тимчасово мешкає та працює у Львові. Його затримали. У поліції встановили, що зловмисник загалом пошкодив п'ять автомобілів.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі хуліган сокирою здійснив погром у супермаркеті.

Україна кримінал Львів поліція авто

 
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