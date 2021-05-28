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28 травня 2021, 13:45 578

У Львові водій на переході збив двох школярів

28 травня 2021, 13:45 578
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Фото з відкритих джерел
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У Львові водій збив двох хлопчиків на пішохідному переході, внаслідок чого їх госпіталізували

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Як видно на відео з камер спостереження, одна автівка гальмує і пропускає хлопчиків. Вони переходять дорогу по пішохідному переходу, а в цей час інше авто не зупиняється і збиває їх.

Дітей розкидало в різні боки. Після удару один з хлопчиків встав і підбіг до товариша. На допомогу одразу ж поспішили перехожі. Свідки події викликали швидку допомогу.

Хлопчикам 10 і 11 років, їх госпіталізували. Водія затримала поліція.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині в смертельну ДТП потрапила багатодітна родина.

Україна ДТП Львів водії аварія

 
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