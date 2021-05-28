У Львові водій на переході збив двох школярів
У Львові водій збив двох хлопчиків на пішохідному переході, внаслідок чого їх госпіталізували
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Як видно на відео з камер спостереження, одна автівка гальмує і пропускає хлопчиків. Вони переходять дорогу по пішохідному переходу, а в цей час інше авто не зупиняється і збиває їх.
Дітей розкидало в різні боки. Після удару один з хлопчиків встав і підбіг до товариша. На допомогу одразу ж поспішили перехожі. Свідки події викликали швидку допомогу.
Хлопчикам 10 і 11 років, їх госпіталізували. Водія затримала поліція.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині в смертельну ДТП потрапила багатодітна родина.
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