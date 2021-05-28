У Львові водій на переході збив двох школярів

Фото з відкритих джерел

У Львові водій збив двох хлопчиків на пішохідному переході, внаслідок чого їх госпіталізували

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Як видно на відео з камер спостереження, одна автівка гальмує і пропускає хлопчиків. Вони переходять дорогу по пішохідному переходу, а в цей час інше авто не зупиняється і збиває їх.

Дітей розкидало в різні боки. Після удару один з хлопчиків встав і підбіг до товариша. На допомогу одразу ж поспішили перехожі. Свідки події викликали швидку допомогу.

Хлопчикам 10 і 11 років, їх госпіталізували. Водія затримала поліція.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині в смертельну ДТП потрапила багатодітна родина.