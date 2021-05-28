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28 мая 2021, 13:45 520

Во Львове водитель на переходе сбил двух школьников

28 мая 2021, 13:45 520
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Фото из открытых источников
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Во Львове водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе, в результате чего их госпитализировали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Как видно на видео с камер наблюдения, одна машина тормозит и пропускает мальчиков. Они переходят дорогу по пешеходному переходу, а в это время другое авто не останавливается и сбивает их.

Детей разбросало в разные стороны. После удара один из мальчиков встал и подбежал к товарищу. На помощь сразу же поспешили прохожие. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь.

Мальчикам 10 и 11 лет, их госпитализировали. Водителя задержала полиция.

Напомним, недавно в Одесской области в смертельное ДТП попала многодетная семья.

Украина ДТП Львов водители авария

 
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