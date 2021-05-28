Во Львове водитель на переходе сбил двух школьников

Фото из открытых источников

Во Львове водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе, в результате чего их госпитализировали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Как видно на видео с камер наблюдения, одна машина тормозит и пропускает мальчиков. Они переходят дорогу по пешеходному переходу, а в это время другое авто не останавливается и сбивает их.

Детей разбросало в разные стороны. После удара один из мальчиков встал и подбежал к товарищу. На помощь сразу же поспешили прохожие. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь.

Мальчикам 10 и 11 лет, их госпитализировали. Водителя задержала полиция.

Напомним, недавно в Одесской области в смертельное ДТП попала многодетная семья.