Во Львове водитель на переходе сбил двух школьников
Во Львове водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе, в результате чего их госпитализировали
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Как видно на видео с камер наблюдения, одна машина тормозит и пропускает мальчиков. Они переходят дорогу по пешеходному переходу, а в это время другое авто не останавливается и сбивает их.
Детей разбросало в разные стороны. После удара один из мальчиков встал и подбежал к товарищу. На помощь сразу же поспешили прохожие. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь.
Мальчикам 10 и 11 лет, их госпитализировали. Водителя задержала полиция.
Напомним, недавно в Одесской области в смертельное ДТП попала многодетная семья.
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