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25 квітня 2021, 11:12 339

В Маріуполі арештували хулігана, який із сокирою здійснив погром у супермаркеті

25 квітня 2021, 11:12 339
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Фігуранта заарештовано на два місяці без права застави
Фігуранта заарештовано на два місяці без права застави
Фото: Нацполіція
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Приморський районний суд арештував без права застави чоловіка, який 22 квітня здійснив погром із сокирою в одному із супермаркетів Маріуполя.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зловмисника, який вчинив хуліганство у супермаркеті у Маріуполі, взято під варту без права застави. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який із сокирою увірвався до супермаркету та розтрощив вітрини", - йдеться у повідомленні.

За фактом правопорушень, вчинених підозрюваним, було розпочато відразу декілька кримінальних проваджень: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, - до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік з сокирою влаштував погром в супермаркеті через маску. Він почав трощити прилавки і майно закладу.

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