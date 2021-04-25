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Львівщина вийде з "червоної" зони з завтрашнього дня
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25 квітня 2021, 17:39 122

Львівщина вийде з "червоної" зони з завтрашнього дня

25 квітня 2021, 17:39 122
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Область перейде одразу до "жовтого" карантинного рівня 
Область перейде одразу до "жовтого" карантинного рівня 
Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з понеділка, 26 квітня, Львівська область вийде з "червоної" зони карантину.  З цієї дати там буде встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Німчинов.

Так, відповідне рішення було ухвалено за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Починаючи з 00:00 26 квітня регіон буде переведено до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. "Червоними" залишаються Київ і 10 областей.

коронавірус карантин МОЗ зона Львівська область

 
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