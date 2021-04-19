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19 квітня 2021, 11:45 536

На Вінничині затримали чоловіка, який вбив свого батька

19 квітня 2021, 11:45 536
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Між чоловіками стався конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв
Між чоловіками стався конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв
Фото: Нацполіція
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У Вінницькій області затримали 26-річного жителя села Хоньківці. Його підозрюють у нанесенні смертельних травм своєму батькові.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Повідомляється, що в ніч з 15 на 16 квітня під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, внаслідок чого підозрюваний підняв батька та жбурнув його до стіни. Від больового шоку та отриманих травм потерпілий невдовзі помер.

Про смерть чоловіка близько 1 години ночі повідомила у поліцію його колишня співмешканка.

Під час огляду на тілі потерпілого виявлені численні травми. Після проведеної судово-медичної експертизи, яка підтвердила насильницьку смерть чоловіка. Син у вчиненому зізнався.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, у Києві зарізали продавця квітів.

Україна кримінал убивство поліція кримінальна справа

 
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