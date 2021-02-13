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13 лютого 2021, 13:57 957

У Львові обвалилася будівля: загинув чоловік

13 лютого 2021, 13:57 957
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Інцидент стався вранці на вулиці Садовій
Інцидент стався вранці на вулиці Садовій
Фото: ДСНС
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У Львові сталося обвалення в одноповерховій будівлі. На місці рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, пише RegioNews.

Повідомляється, що інцидент стався вранці на вулиці Садовій. У прибудові до двоповерхової новобудові обрушилася покрівля на площі 12 квадратних метрів.

О 11:20 тіло загиблого чоловіка, який перебував під завалом покрівлі прибудови, вилучили і попередньо передали працівникам Національної поліції. Імовірно, загинув охоронець.

Нагадаємо, у центрі Києва обвалилася стеля у переході під Майданом.

Україна Львів смерті Будинок обвал

 
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