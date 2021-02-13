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13 февраля 2021, 13:57 967

Во Львове обвалилось здание: погиб мужчина

13 февраля 2021, 13:57 967
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Инцидент произошел утром на улице Садовой
Инцидент произошел утром на улице Садовой
Фото: ГСЧС
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Во Львове произошло обрушение в одноэтажном здании. На месте спасатели достали из-под завалов погибшего мужа.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, пишет RegioNews.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метров.

В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, изъяли и предварительно передали работникам Национальной полиции. Вероятно, погиб охранник.

Напомним, в центре Киева обвалился потолок в переходе под Майданом.

Украина Львов смерти Дом обвал

 
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