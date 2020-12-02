Визнали помилку: на Львівщині хочуть звільнити керівництво лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ

Адміністрація лікарні нічого не зробила, щоб приєднати хірургічний корпус до резервного живлення, вважають в ОДА

Адміністрація лікарні нічого не зробила, щоб приєднати хірургічний корпус до резервного живлення, вважають в ОДА

Фото: oda.gov.ua

У Львівській обласній державній адміністрації заявили, що адміністрація лікарні, де після відключення електрики померли двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, припустилася помилки.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, у Жовківській центральній районній лікарні два дні працювала комісія департаменту охорони здоров'я.

"Комісія... дійшла висновку, що медпрацівники, які були на чергуванні, надали в повному обсязі необхідну медичну допомогу пацієнтам в момент відключення електроживлення. Водночас при відключенні енергії адміністрація лікарні нічого не зробила, щоб приєднати хірургічний корпус, де розташована реанімація, до резервного живлення", - заявив директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Зазначається, що до Жовківської райради підготували лист із пропозицією звільнення керівництва лікарні. Також лікарню зобов'язали напрацювати алгоритм дій на випадок аварійних ситуацій.

Нагадаємо, на Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні.

Згодом стало відомо, що Львівська ОДА буде ініціювати звільнення головного лікаря медзакладу та голови РДА у зв’язку зі смертю двох пацієнтів на апараті ШВЛ у лікарні міста Жовква через відсутність електропостачання.

1 грудня керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний.