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02 декабря 2020, 09:04 9

Признали ошибку: на Львовщине хотят уволить руководство больницы, где умерли пациенты на ИВЛ

02 декабря 2020, 09:04 9
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Администрация больницы ничего не сделала, чтобы присоединить хирургический корпус до резервного питания, считают в ОГА
Администрация больницы ничего не сделала, чтобы присоединить хирургический корпус до резервного питания, считают в ОГА
Фото: oda.gov.ua
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Во Львовской областной государственной администрации заявили, что администрация больницы, где после отключения электричества скончались двое пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, допустила ошибки.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Так, в Жовковской центральной районной больнице два дня работала комиссия департамента охраны здоровья.

"Комиссия… пришла к выводу, что медработники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы ничего не сделала, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", - заявил директор департамента охраны здоровья Орест Чемерис.

Отмечается, что к Жовкивскому райсовету подготовили письмо с предложением увольнения руководства больницы. Также больницу обязали разработать алгоритм действий на случай аварийных ситуаций.

Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.

Впоследствии стало известно, что Львовская ОГА будет инициировать увольнение главного врача медучреждения и главы РГА в связи со смертью двух пациентов на аппарате ИВЛ в больнице города Жовква из-за отсутствия электроснабжения.

1 декабря руководитель больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, ушел на больничный.

ИВЛ больницы электричество смерть директор Львовщина
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